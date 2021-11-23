Москва, , 08:00 — REGNUM Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала профильным министерствам России проводить практические тренировки в школах на случай нападения, пишет 23 ноября газета «Известия» со ссылкой на письмо комиссии.

Урок профилактики правонарушений Nikatv.ru

Из документа следует, что в комиссии под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева обеспокоены резонансными преступлениями в учебных заведениях, и просят усилить профилактическую работу, реализуемую государственными органами.

«Организовать проведение практических тренировок с отработкой алгоритма действий педагогов и учащихся в случае проникновения лица (группы лиц) в помещение образовательной организации для совершения противоправных действий», — говорится в документе.

Кроме того, Минпросвещения РФ рекомендуют проработать вопрос о создании в российских городах с населением более 100 тыс. человек центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Эта работа, по замыслу инициаторов, должна быть завершена до конца 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В России тестируют технологию обнаружения вооружённых школьников