Хабаровск, , 08:11 — REGNUM Центр управления регионом в Хабаровском крае за год принял и отработал более 31,5 тысячи обращений от населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона.

ЦУР

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«Ежедневно через «Инцидент Менеджмент» мы фиксируем сотни обращений абсолютно по всем темам — от здравоохранения до благоустройства. Задача ЦУРа — оперативно передать сообщение исполнителю — в муниципалитет, министерство или управление и проконтролировать обратную связь — скорость и качество ответа, а также была ли решена проблема. В 2019 году через ту же программу прошло лишь 7849 сообщений», — рассказал руководитель ЦУР Руслан Соколов.

ЦУР также курирует создание страниц органов исполнительной власти и местного самоуправления в соцсетях. Так, за год появилось 84 новых официальных страницы, благодаря чему власти региона стали оперативнее отвечать на запросы. ЦУР края первый в стране начал системную работу по отработке «инцидентов» в ТикТок.

«Не менее важное направление работы ЦУРа — это информационные риски и фейки. Аналитики ежедневно проводят автоматический и ручной мониторинг закрытых информационных аккаунтов социальных сетей и СМИ. При появлении заведомо ложной или неточной в формулировке информации мы оперативно подключаемся к подготовке и распространению опровержения. Это особо важно в условиях пандемии, потому как солидный процент фейков касается именно темы коронавируса — от внедрения чипов при вакцинации до лишения родительских прав непривитых», — добавил Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области рейтинги качества и оперативности ответов чиновников на жалобы населения, которые представляет Центр управления регионом будут учитываться при назначении на руководящие должности.