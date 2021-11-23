Чебоксары, 23 ноября 2021, 08:00 — REGNUM В Чувашии работа по инвентаризации и постановке на учёт бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС), которая началась в 2021 году, оставляет, «мягко говоря, желать лучшего». И «очень печальная картина» получается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительства глава Чувашии Олег Николаев.
Основной доклад представил министр природных ресурсов Эмир Бедертдинов. По его словам, из 554 гидротехнических сооружений 190 находятся приняты на баланс муниципалитетов, 82 являются бесхозяйными, 128 ГТС необходимо поставить на учёт в качестве бесхозяйных. Доля состоящих на учёте бесхозяйных ГТС увеличилась с начала года на 9% и достигла 14,8%.
Он высказал мнение, обращаясь к главам муниципальных образований, что проведённая работа оставляет, «мягко говоря, желать лучшего»:
Руководитель Чувашии выделил три «важных положительных фактора» в части работы ГТС: мелиоративный, противоэрозийный и противопожарный. И в качестве перспективного направления отметил возможное влияние на развитие туризма с учётом того, что водные территории являются привлекательными для гостей.
Вице-премьеру — министру экономики Дмитрию Краснову поручено провести совместно с управлением Росреестра совещание с главами администраций, где «обсудить, что мешает тому, чтобы ускориться в этом процессе».
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