Чебоксары, 23 ноября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Чувашии работа по инвентаризации и постановке на учёт бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС), которая началась в 2021 году, оставляет, «мягко говоря, желать лучшего». И «очень печальная картина» получается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительства глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Совещание в правительстве Чувашии под председательством главы республики Олега Николаева

Основной доклад представил министр природных ресурсов Эмир Бедертдинов. По его словам, из 554 гидротехнических сооружений 190 приняты на баланс муниципалитетов, 82 являются бесхозяйными, 128 ГТС необходимо поставить на учёт в качестве бесхозяйных. Доля состоящих на учёте бесхозяйных ГТС увеличилась с начала года на 9% и достигла 14,8%.

«Очень печальная картина вырисовывается из представленной информации. Я понимаю, вопрос с бородой, вопрос запущенный был, но напомню, с чего мы начали с вами работу. Весной, когда рассматривали вопрос прохождения паводкового периода, как раз обратили внимание, что отдельные гидротехнические сооружения носят, скажем так, характер угрозы затопления населённых пунктов. Мы с вами договорились, что проведём очень серьёзную работу, прежде всего, по инвентаризации состояния гидротехнических сооружений и выработаем дальнейшие подходы», — сказал глава республики Олег Николаев.

Он высказал мнение, обращаясь к главам муниципальных образований, что проведённая работа оставляет, «мягко говоря, желать лучшего»:

«Так нельзя нам с вами работать».

Cap.ru Выступает глава минприроды Эмир Бедертдинов

Руководитель Чувашии выделил три «важных положительных фактора» в части работы ГТС: мелиоративный, противоэрозийный и противопожарный. И в качестве перспективного направления отметил возможное влияние на развитие туризма с учётом того, что водные территории являются привлекательными для гостей.

Вице-премьеру — министру экономики Дмитрию Краснову поручено провести совместно с управлением Росреестра совещание с главами администраций, где «обсудить, что мешает тому, чтобы ускориться в этом процессе».