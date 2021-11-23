Токио, , 07:57 — REGNUM Япония стремится ускорить заключение с Австралией нового соглашения о военном сотрудничестве, максимально упрощающего проведение совместных военных учений. Об этом 23 ноября сообщает газета Nikkei.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В его рамках, в частности, предполагается существенно смягчить или даже вовсе отменить различные проверки при завозе на территории стран-партнёров войск и боевой техники для проведения совместных учений, обязательные в настоящее время. Журналисты полагают, что после подписания документ уже в 2022 году может поступить в парламент Японии на ратификацию.

Напомним, что в настоящее время соглашение, предоставляющее военным такие возможности, Япония имеет только с США.

По мнению издания, правительство рассчитывает в ближайшее время оформить с Австралией так называемый «частичный военный союз», в котором однако не планируется наличие пункта о немедленной военной поддержке в случае чрезвычайных обстоятельств, как в договоре с США. Эту возможность Токио и Канберра уже имеют в рамках соглашения о взаимной защите кораблей и самолётов, а также других локальных договорённостей.

Nikkei отмечает, что подобную работу по выстраиванию «частичного военного союза» Токио ведёт и с Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, первое соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS, которое предусматривает обмен данными о военно-морских ядерных силовых установках, подписали США, Великобритания и Австралия.

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