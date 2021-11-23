Мадисон, США, , 07:54 — REGNUM Водитель автомобиля, въехавшего в толпу на рождественском параде в американском городе Уокешо (штат Винсконсин), не был связан с террористическими или экстремистскими организациями. Об этом заявил глава городской полиции Дэниэл Томпсон 22 ноября на брифинге.

Полиция Ryan Johnson

По словам чиновника, преступление совершил 39-летний Даррел Брукс-младший, который действовал в одиночку. Томпсон отметил, что до наезда злоумышленник «был вовлечен в инцидент с домашним насилием». Кроме того, глава полиции подчеркнул, что случившееся нельзя расценивать как террористический акт или проявление экстремизма.

Руководитель полицейского управления добавил, что преступник задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, газете The Washington Post, со ссылкой на представителя полиции Уокешо, распространила информацию о том, что водитель, врезавшийся в толпу на рождественском параде, перед инцидентом пытался скрыться с места ножевой драки на своем внедорожнике. В результате его действий погибли пятеро человек и еще 48 пострадали.

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