Биробиджан, 23 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Еврейской АО восстановили движение по федеральной автодороге «Амур», на которой из-за сильного снегопада возник затор. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона.

Tert.am Снег на дороге

Читайте также: В Еврейской АО снегопад парализовал работу общественного транспорта

Затор образовался в районе села Ключевое Смидовичского района. Людям, застрявшим на дороге, привозили горячую еду и топливо. Аналогичные ситуации возникали в других районах Еврейской автономии.

На время устранения пробки к месту происшествия был организован подвоз горячей еды и автомобильного топлива. Похожие ситуации на протяжении минувшей ночи складывались и в других муниципальных районах области. В регионе открыты 13 стационарных и 4 мобильных пункта обогрева, где есть медикаменты, одеяла, горячий чай и оборудование для ремонта автомобилей. В пунктах дежурят спасатели. В Биробиджане работает спецтехника на случай, если в снегу увязнут автомобили горожан.

По прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться до 24 ноября. На очистке дорог задействована вся техника, которая есть у департамента автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО и подведомственных ему учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии выпало столько снега, что жизнь в Биробиджане практически остановилась. Отменены рейсы городских автобусов, а ценник на такси вырос до 1,5−2 тыс. рублей за поездку.