Владивосток, 23 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Во Владивостоке постепенно стала меняться тенденция на моду называть новорожденных необычными и редкими именами — в отделе ЗАГС по Первомайскому району рассказали, какие имена выбирали жители столицы Приморья в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Pixabay.com Малыш

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Выяснилось, что самыми популярными мужскими именами оказались Максим, Владимир, Михаил, Дмитрий, Иван, Сергей.

Девочек чаще нарекали именами Мария, Арина, Валерия, Мирослава и Есения. Появились на свет Зои и Любавы.

И всё же родители предпочли и редкие, необычные имена: Демьян, Оскар, Ян, Афина, Теона, Амалия, Ая, Агата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии чаще всего родители называли своих малышей такими именами как: Александр, Дмитрий, Егор, Полина, Виктория, София. Самыми редкими именами стали: Платон, Савелий, Георгий, Николь, Лилия, Лия.