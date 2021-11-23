Пекин, , 07:38 — REGNUM Спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-3−02 успешно вывел на заданную орбиту Китай. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба китайской корпорации аэрокосмической науки и техники в соцсети WeChat.

Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн» Ceeseven

Ракета-носитель Long March 4C со спутником на борту стартовала в 07:45 по местному времени (02:45 мск) с космодрома Цзюцюань в китайской провинции Ганьсу. Запуск стал 398-м по счёту для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Спутник Gaofen-3−02 предназначен для мониторинга в целях защиты окружающей среды, для нужд сельского хозяйства, а также он будет использоваться в области метеорологии и для предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переносе запуска орбитального телескопа James Webb.

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