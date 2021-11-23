Москва, , 07:38 — REGNUM Государственное казённое учреждение Москвы «Организатор перевозок» планирует подписать контракт на регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом по Москве сразу на 15 лет. Соответствующий тендер стартует от цены в 19,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM

Речные перевозки

Начальная цена лота — 19 496 811 100 рублей. Аванс составит 5%. Срок оказания услуг — с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2036 года. Итоги подведут 8 декабря 2021 года.

Победителя тендера, помимо прочего, обязывают провести квалифицированный отбор членов экипажей судов, которые должны уметь оказывать первую медпомощь, иметь навыки по устранению поломок и неисправностей судовых систем и механизмов.

Исполнитель контракта также должен будет, кроме фактического оказания услуг по перевозке на своих судах, обеспечить закупку оборудования для контроля прохода пассажиров на судно и безналичной оплаты проезда, включая «применение бесконтактной банковской карты «МИР» ». В стоимость контракта входит в том числе и ремонт судов, техосмотр механизмов, диспетчерское регулирование и обслуживание судов, оплата труда экипажей, обеспечение питанием, форменной одеждой и прочее.

В целом техзадание содержит 280 страниц.