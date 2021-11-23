Москва, 23 ноября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение Москвы «Организатор перевозок» планирует подписать контракт на регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом по Москве сразу на 15 лет. Соответствующий тендер стартует от цены 19,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM

Речные перевозки

Начальная цена лота — 19 496 811 100 рублей. Аванс составит 5%. Срок оказания услуг — с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2036 года. Итоги подведут 8 декабря 2021 года.

Победителя тендера, помимо прочего, обязывают провести квалифицированный отбор членов экипажей судов, которые должны уметь оказывать первую медпомощь, иметь навыки по устранению поломок и неисправностей судовых систем и механизмов.

Исполнитель контракта также должен будет, кроме фактического оказания услуг по перевозке на своих судах, обеспечить закупку оборудования для контроля прохода пассажиров на судно и безналичной оплаты проезда, включая «применение бесконтактной банковской карты «МИР» ». В стоимость контракта входит в том числе и ремонт судов, техосмотр механизмов, диспетчерское регулирование и обслуживание судов, оплата труда экипажей, обеспечение питанием, форменной одеждой и прочее.

В целом техзадание содержит 280 страниц.