Ульяновск, , 07:35 — REGNUM В Ульяновской области планируют развивать сотрудничество с Японией, внешнеторговый оборот с которой за полугодие увеличился на 30%. Об этом сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских на своей странице в «Фейсбуке».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель региона проинформировал, что 22 ноября с губернаторами из других регионов при участии Минэкономразвития России и МИД Японии обсудили выстраивание межрегионального сотрудничества.

Алексей Русских подчёркивает, что у Ульяновской области «довольно успешная история взаимодействия с японскими партнёрами». По данным властей, в первом полугодии 2021 года внешнеторговый оборот между территориями возрос по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 30% и достиг около $117 млн.

Губернатор отметил, что в регионе «нацелены на дальнейшее развитие этого взаимовыгодного сотрудничества». Из основных видов совместной работы — станкостроение, автомобильная промышленность, авиастроение, сельское хозяйство, пищевая и текстильная промышленность.

«Новыми перспективными направлениями являются цифровые технологии, инновации и альтернативная энергетика, производство лекарственных препаратов и медицинских изделий. Кроме того, мы готовы и дальше развивать наше партнёрство в гуманитарной сфере», — написал Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область также планирует расширить сотрудничество с Германией. Ранее Алексей Русских провёл переговоры с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом. В числе ключевых направлений сотрудничества — АПК, зелёная энергетика, производство автокомпонентов и строительных материалов.

Напомним, что ранее в Ульяновской области прошёл российско-китайский молодёжный форум.

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