Южно-Сахалинск, 23 ноября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. На Сахалине акция «Ёлка желаний» пройдёт во всех районах области. Губернатор островного региона Валерий Лимаренко поручил охватить благотворительностью как можно больше нуждающихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Gorod55.ru Новый год

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Сообщить о своих заветных новогодних желаниях воспитанники детских домов, ребята из многодетных и малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья, а также тяжелобольные жители области от 3 до 17 и от 60 лет могут в письмах Деду Морозу до 11 декабря на сайте ёлкажеланий.рф.

В Южно-Сахалинске состоится также своя акция «Городская ёлка добра».

«Наступает предновогодний период. Все мы начинаем готовиться к праздникам. И очень важно создать у людей хорошее, доброе настроение. Украсить наши города и села», — сказал Лимаренко.

Глава региона поручил главам районов начать праздничное благоустройство населённых пунктов. В Южно-Сахалинске к Новому году уже начали украшать городской парк культуры и отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, поскольку Нижний Новгород официально получил титул Новогодней столицы России, траты на масштабное празднование Нового года и Рождества в Нижегородской области составят 463 млн рублей.