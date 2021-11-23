Сантьяго, 23 ноября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Чилийское министерство иностранных дел обвинило аргентинского посла в Сантьяго Рафаэля Бьелсу во вмешательстве во внутренние дела страны, 22 ноября сообщило на своем сайте внешнеполитическое ведомство Чили.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

Поводом для этого стало высказывание дипломата, в котором он назвал «пиночетистом» кандидата в президенты республики Хосе Антонио Каста. В заявлении МИД подчеркивается, что Бьелсу высказался о политике «в недопустимых выражениях». Кроме того, в ведомстве отметили, что слова посла «нарушают нормы Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября действующий президент Чили Себастьян Пиньера поздравил кандидатов на пост главы республики Хосе Антонио Каста и Габриэля Борича с выходом во второй тур президентских выборов.