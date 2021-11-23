Токио, 23 ноября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Японская компания Panasonic планирует создать и вывести на международный рынок программное обеспечение, защищающее автомобили с доступом в интернет от кибератак. Об этом 23 ноября сообщает агентство Kyodo.

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По оценке специалистов компании, кибератаки могут нарушать работоспособность системы управления автомобиля, что может спровоцировать ДТП и даже гибель водителя. Чтобы избежать такого вмешательства, программа, которую разрабатывает Panasonic, будет мониторить систему управления на появление различных ошибок. Этим же в круглосуточном режиме будет заниматься специальная команда сотрудников компании, готовая дистанционно принять экстренные меры для пресечения опасного вмешательства злоумышленников в управление автомобилем.

По данным агентства, в настоящее время в интернет имеют доступ порядка 34% автомобилей, к 2035 году их доля возрастёт до 80%. Деятельность по дистанционной программной защите автомобилей Panasonic планирует развернуть не только в Японии, но и на территории других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые владельцы электромобилей Tesla из-за технического сбоя программного приложения испытали трудности с доступом в салон своих автомобилей.