Благовещенск, , 07:25 — REGNUM В одном из магазинов Благовещенска конфисковали мандарины, выращенные в Китае. Продукция уничтожена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Мандарины из Марокко Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Изъятые мандарины уничтожены механическим способом в рамках законодательства в области охраны окружающей среды. Допустивший продажу фруктов предприниматель оштрафован по статье 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции).

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на ввоз мандаринов из Китая был введён с января 2020 года. С октября 2021 года в Россию также запрещено ввозить мандарины, произведённые в Турции.