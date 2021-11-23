Чебоксары, 23 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Чебоксарах вынесены судебные решения по двум уголовным делам, жертвами которых становились любовницы. В одном случае отношения завершились убийством, в другом — жестоким избиением. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В обоих случаях мужчина совершали преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Восемь лет колонии строгого режима получил 37-летний чебоксарец, который дал признательные показания и которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей»). Приговор не вступил в законную силу.

Согласно материалам дела, вечером 16 июля 2021 года злоумышленник во время ссоры с 33-летней сожительницей жестоко избил её. По данным управления, женщина получила сочетанную тупую травму головы и туловища, у неё была сломана нижняя челюсть и переломаны ребра.

Чебоксарец вызвал скорую помощь, но спасти её не удалось: она умерла в больнице 1 августа 2021 года.

Под уголовное преследование также попал 33-летний чебоксарец, совершивший преступление 17 июня 2021 года. Следствие установило, что в тот день он пришёл в квартиру к своей бывшей сожительнице и, накинув на шею шнур, под угрозой убийства изнасиловал женщину.

«Находясь на балконе и удерживая её за голову, он грозился выкинуть бывшую сожительницу с высоты четвёртого этажа», — отмечается в сообщении.

Кроме того, правоохранители выяснили, что ранее он бил женщину. Суд признал мужчину виновным в изнасиловании, истязании и угрозе убийством, назначив пять лет и десять месяцев колонии общего режима. Решение суда не вступило в законную силу.