Владивосток, , 07:22 — REGNUM В Приморье аграрии намолотили более 400 тыс. тонн сои — в декабре урожай начнут экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства края.

Соя Scott Bauer

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В этом году с 290 тыс. га собрана 401 тыс. тонн сои. С учетом летней засухи, когда выгорело 600 га сои, план удалось выполнить.

«В Октябрьском муниципальном округе при урожайности 19 центнеров с гектара собрано 50,6 тысячи тонн сои. В Хорольском округе сельхозпроизводители намолотили 57 тысяч тонн, в Михайловском районе — 54 тысячи тонн», — пояснили специалисты минсельхоза Приморья.

Через морские порты сою отправят на экспорт в Китай, республику Корея и Японию.

Отмечается, что соя является основной экспортной культурой.

Как сообщало ИА REGNUM, российские сельхозпроизводители собрали 115,4 млн тонн зерна по состоянию на 19 октября 2021 года.