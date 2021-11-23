София, , 07:13 — REGNUM По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Болгарии с участием туристического автобуса. ОБ этом 23 ноября сообщает агентство БГНЕС.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла на трассе София — Благоевград. Автобус ехал из Северной Македонии. После ДТП он загорелся. Всего в салоне находились 52 человека. На месте ЧП ведутся спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в американском штате Вирджиния поезд сбил школьный автобус с 16 детьми. В результате столкновения пострадали четверо школьников.

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