София, 23 ноября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Болгарии с участием туристического автобуса. ОБ этом 23 ноября сообщает агентство БГНЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла на трассе София — Благоевград. Автобус ехал из Северной Македонии. После ДТП он загорелся. Всего в салоне находились 52 человека. На месте ЧП ведутся спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в американском штате Вирджиния поезд сбил школьный автобус с 16 детьми. В результате столкновения пострадали четверо школьников.