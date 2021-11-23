Аддис-Абеба, , 07:10 — REGNUM Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед намерен лично участвовать в сражениях против Народного фронта освобождения Тыграя. Об этом он 22 ноября написал на своей странице в Twitter.

Эфиопия A.Davey

На фронт премьер-министр пообещал отправиться 23 ноября.

«Начиная с завтрашнего дня я буду мобилизован на фронт, чтобы возглавить силы обороны. Желающие быть среди эфиопских детей, которых будет приветствовать история, поднимитесь сегодня за свою страну. Встретимся на передовой», — говорится в его публикации.

Напомним, бои в эфиопском регионе Тыграй продолжаются почти год. За это время погибли тысячи людей, свыше двух миллионов стали беженцами.

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Ранее власти некоторых регионов и городов Эфиопии призвали местных жителей вооружиться и защищаться от повстанцев из фронта Тыграя. В свою очередь, в Вашингтоне прошла встреча оппозиционных лидеров, которые объявили о создании альянса против премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

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