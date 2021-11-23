Санкт-Петербург, , 07:05 — REGNUM Крупный пожар площадью около 1,5 тыс. кв. метров произошёл в доме дореволюционной постройки в Санкт-Петербурге. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США

Информация о пожаре в доме, расположенном на улице Розенштейна в Адмиралтейском районе поступила спасателям в 02:54 мск. На месте происшествия было установлено, что возгорание произошло на третьем, четвёртом и пятом этажах здания, в котором происходит капитальный ремонт. Загорелись деревянные перекрытия между этажами, общая площадь пожара составила 1500 кв. метров.

В настоящее время ранг пожара повышен до второго уровня, к ликвидации огня привлечены 83 человека и 20 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Уточняется, что возгорание произошло в доме, построенном в 1902—1904 годах, в дореволюционное время здесь находился доходный дом архитектора Мариана Лялевича.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи пострадавших в результате пожара в 45-этажном здании в центре Нью-Йорка.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в центре Нью-Йорка пострадали семь человек