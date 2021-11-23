Санкт-Петербург, 23 ноября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Крупный пожар площадью около 1,5 тыс. кв. метров произошёл в доме дореволюционной постройки в Санкт-Петербурге. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Информация о пожаре в доме, расположенном на улице Розенштейна в Адмиралтейском районе, поступила спасателям в 02:54 мск. На месте происшествия было установлено, что возгорание произошло на третьем, четвёртом и пятом этажах здания. Загорелись деревянные перекрытия между этажами, общая площадь пожара составила 1500 кв. метров.

В настоящее время ранг пожара повышен до второго уровня, к ликвидации огня привлечены 83 человека и 20 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Уточняется, что возгорание произошло в доме, построенном в 1902—1904 годах, в дореволюционное время здесь находился доходный дом архитектора Мариана Лялевича.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи пострадавших в результате пожара в 45-этажном здании в центре Нью-Йорка.