Владивосток, , 07:20 — REGNUM Бюджет Приморья на 2022 год остается социально ориентированным, а его направленность и дальше будет сконцентрирована на устойчивом и сбалансированном развитии региона — основные ориентиры бюджетной и налоговой политики при формировании проекта на предстоящую «трехлетку» обсудили власти региона, сообщили 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«Бюджеты 2020 и 2021 годов исполнялись в непростых условиях ухудшения экономической ситуации, связанной с коронавирусом. Ключевой задачей бюджетной и налоговой политики этих периодов было обеспечение устойчивых темпов роста экономики региона в условиях борьбы с пандемией и ее последствиями», — сказала министр финансов Приморья Анна Харченко.

Несмотря на сложившиеся факторы, удалось мобилизовать доходы краевого бюджета в объёме 144,8 млрд рублей или на 100,2% к плановым показателям.

«В результате осуществляемой на постоянной основе работы по поэтапному снижению государственного долга Приморского края и уменьшению расходов на его обслуживание за 2020 год он снизился на 362,1 млн рублей», — добавила Анна Харченко.

В целом расходы краевого бюджета на 2022 год сформированы в объёме 159,5 млрд рублей. Доля расходов, планируемых на социально-культурную сферу, составит 61,75% от общей суммы. В сфере социальной политики будет обеспечено предоставление мер социальной поддержки граждан в полном объеме.

«Хочу еще раз обратить внимание глав муниципальных образований на важность контроля за расходование бюджетных средств, за их целевым значением. С тем, чтобы ваши бюджеты отвечали требованиям, пожеланиям населения. Чтобы сокращались расходы на содержание структур и больше средств направлялось на инвестполитику, на улучшение жизни людей, на мероприятия, которые формируют городскую среду, привлекательность населенных пунктов», — акцентировал губернатор Олег Кожемяко.

В первом чтении проект бюджета депутаты Законодательного собрания Приморья обсудят 24 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты, жильё, улучшение материальной базы — поддержку в Приморье молодых педагогов обсудили на расширенном заседании при участии губернатора Олега Кожемяко.