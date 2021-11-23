Вашингтон, 23 ноября 2021, 06:58 — REGNUM Американский ракетный эсминец USS Milius (DDG 69) проследовал через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от материкового Китая. Об этом 23 ноября сообщает пресс-службы Седьмого флота США.
В американском военно-морском ведомстве подчёркивают, что военнослужащие США «будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешается международным правом».
Напомним, что в сентябре американский ракетный эсминец Benfold, по мнению минобороны КНР, вторгся в территориальные воды Китая вблизи островов Наньша.
Как сообщало ИА REGNUM, Китай выразил американской стороне протест в связи с «провокационным» проходом двух кораблей США через Тайваньский пролив. По мнению военного ведомства КНР, именно США «являются самым главным подрывником мира и стабильности в Тайваньском проливе» и порождают «самые высокие риски в области безопасности в этой акватории».
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