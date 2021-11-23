Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Действующий председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл выдвинут кандидатом на указанную должность на второй срок, 22 ноября сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на решение американского президента Джо Байдена.

Джером Пауэлл

Выдвижение Пауэлла поддержала министр финансов страны Джанет Йеллен. По ее мнению, глава ФРС «помог обеспечить восстановление американской экономики после кризиса в сфере здравоохранения и экономики, который случается раз в поколение».

Кроме того, Байден выдвинул кандидатуру Лаэл Брейнард на должность заместителя председателя ФРС. В ближайшее время эти кандидатуры должны быть рассмотрены Сенатом Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Джанет Йеллен заявила, что собирается обсудить с Джо Байденом вопрос о возможном утверждении Джерома Пауэлла на второй срок на посту главы Федеральной резервной системы.

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