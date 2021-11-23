Ульяновск, 23 ноября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться вновь выявляемое количество случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, за 22 ноября в регионе официально выявлено ещё 479 носителей коронавируса. По сравнению с данными на 21 ноября, количество вновь подтверждённых случаев заражения снизилось на 11.

Всего в регионе сделано 1 468 486 лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2. Под наблюдением находится 21 101 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября ульяновский губернатор Алексей Русских побывал в городской поликлинике № 5, где в 2020 году начался ремонт и обновлён первый этаж, закуплено новое оборудование.

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