Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Оправданный судом присяжных 18-летний Кайл Риттенхаус, застреливший двух человек во время беспорядков в штате Висконсин, обратился к президенту США Джозефу Байдену с просьбой сначала изучить его дело, а лишь затем делать какие-то заявления по данному поводу. Соответствующее обращение Риттенхаус сделал в опубликованном 22 ноября интервью телеканалу Fox News.

Арчибальд Хеннинг. Судья и присяжные (фрагмент). 1843

«Господин президент, если бы я мог сказать Вам одну вещь, то призвал бы посмотреть судебный процесс и понять факты перед тем как делать заявление», — заявил Риттенхаус.

Юноша пояснил, что судебный процесс был связан исключительно с правом на самооборону, а никак не с политикой. Риттенхаус отметил, что его дело не должно было стать политическим и не имело никакого отношения к расовой принадлежности, но его сделали таковым. Он добавил, что планирует привлечь к ответственности несколько человек, которые позволяли в его адрес высказывания, не соответствующие действительности.

Кроме того, Риттенхаус призвал всех, кто не согласен с решением суда по его делу, выражать своё мнение в мирном ключе и «в соответствии с верховенством закона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден заявил о своём недовольстве оправдательным решением суда присяжных по делу Риттенхауса, но призвал несогласных не допускать беспорядков и уважать закон.

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