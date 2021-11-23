Анкара, , 06:53 — REGNUM Доходы Турции от экспорта сельхозпродукции в январе-сентябре 2021 года составили $17,5 млрд (1,31 трлн рублей), заявил 22 ноября президент исламской республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция отправила более 2000 наименований продукции в 206 стран и регионов мира в области сельского хозяйства, и по итогам девяти месяцев года их стоимость составляет $17,5 млрд» — цитирует агентство «Анадолу» турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что власти Турции работают над тем, чтобы вывести Турцию на 10-е место в мире по производству сельскохозяйственной продукции, продолжая сдерживать рост цен на товары внутри страны и вводя дополнительные стимулы для государственных служащих.

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