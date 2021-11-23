Якутск, , 06:54 — REGNUM Работающие по упрощённой системе налогообложения предприниматели Якутии получат дополнительную нагрузку в виде налога на имущество по кадастровой стоимости. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров, обсуждая законопроект, который предлагается на рассмотрение региональным народным избранникам.

Как государство внедряет маркировку, чтобы не повышать налоги Byrich.ru

Читайте также: Власти Якутии хотят дать недропользователям налоговые льготы

«Самый спорный вопрос, конечно, по налогам для тех, кто работает в торговых центрах (комплексах), административно-деловых центрах. По сути это новый налог для тех, кто работает по УСН. Это налог на имущество с кадастровой стоимости в предлагаемом размере 2 процентов. Например, если торговый центр по кадастровой стоимости 200 млн рублей, то в год надо платить 4 млн рублей. Все это, естественно, отразится на покупателях», — уверен Виктор Фёдоров.

Он считает, что налоговая политика в отношении малого и среднего бизнеса должна предусматривать нулевую ставку по налогу на имущество в течении десяти лет. Это бы помогло небольшим предприятиям развиваться и закрепляться на рынке.

«Выпадающие доходы надо закрывать за счет недропользователей, работающих на территории Якутии. Внешние недропользователи должны поддерживать местных товаропроизводителей и предпринимателей», — отметил депутат.

Но пока в республике наоборот поддерживают недропользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, дочерняя компания «Роснефти» «Таас-Юрях нефтедобыча» и «Сахатранснефтегаз» получат льготы по налогам до 2026 года. Продление особого налогового режима для нефтедобытчика предлагается, а законопроекте об изменении налоговой политики республики.