Челябинск, , 06:40 — REGNUM В Челябинске ужесточили приговор двоим поджигателям автомобиля журналистки Марины Малковой. Об этом сообщили журналистам в облсуде.

Суд



Одному из подсудимых назначено 2 года и 1 месяц в колонии-поселении. Второй получил два года такого же наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Курчатовский райсуд города назначил им условное наказание. Напомним, само преступление было совершено ещё 23 ноября 2020 года. Подозреваемые были пойманы спустя несколько дней им грозило до пяти лет заключения.

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