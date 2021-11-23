Челябинск, 23 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Челябинске ужесточили приговор двоим поджигателям автомобиля журналистки Марины Малковой. Об этом сообщили журналистам в облсуде.

Суд

Одному из подсудимых назначено 2 года и 1 месяц в колонии-поселении. Второй получил два года такого же наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Курчатовский райсуд города назначил им условное наказание. Напомним, само преступление было совершено ещё 23 ноября 2020 года. Подозреваемые были пойманы спустя несколько дней им грозило до пяти лет заключения.