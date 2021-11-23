Белград, 23 ноября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Строительство метрополитена сербской столицы Белграда стартовало в районе Макишко-Поле на западной окраине города, сообщил заместитель столичного мэра Горан Весич 22 ноября на своей странице в Facebook.

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Впервые о намерении проложить белградское метро было объявлено еще почти 50 лет назад — в декабре 1970 года. На строительство двух линий метрополитена будет выделено около 4,6 млрд евро. Их протяженность составит 42 км, и они будут включать 43 станции. Планируется, что объект будет достроен до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2020 года Сербия и Франции заключили соглашение на сумму более 1,5 млрд евро, подтверждающее интерес Парижа к поддержке стратегических проектов на сербской территории. Большую часть указанных средств решили направить на прокладку метрополитена в Белграде.