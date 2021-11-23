Якутск, 23 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. «Таас-Юрях нефтедобыча», дочерняя компания «Роснефти», получит льготы по налогам до 2026 года. Продление особого налогового режима для нефтедобытчика предлагается в законопроекте об изменении налоговой политики республики, написал в своём телеграм-канале депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров.

Publicdomainpictures.net Добыча нефти

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Также налоговые льготы сохранят для компании «Сахатранснефтегаз». Аргументы в пользу налоговых послаблений компаний, работающих с природными ресурсами, депутат считает странными. Прояснить этот вопрос он пытался у министра экономики республики Майи Даниловой.

«Почему?» — был задан вопрос министру. Ответ был примерно такой: мы даём льготы, потому что федералы повысили налоговую нагрузку на «нефтянку». Интересная позиция: прибыль у них весьма солидная, а республика даёт льготы, при этом обкладывая малый и средний бизнес налогами», — удивлён такой позицией руководства республики Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году депутаты проголосовали против принятия законопроекта о предоставлении налоговых льгот компании «Таас-Юрях нефтедобыча». Впоследствии этот законопроект всё равно был принят.