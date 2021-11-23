Москва, 23 ноября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Во вторник, 23 ноября, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

ИА REGNUM Проспект Ленина. Местами скользко

В ночь на 24 ноября в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха −7… −5 °C.

Ветер западный, юго-западный (ночью — южный, юго-западный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −6… −1 °C днём. Ночью — −9… −4 °C.

В среду, 24 ноября, днём в столице ожидается −2… +0 °C, по области −4… +1 °C, облачно, небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −4… +1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за гололедицы и порывистого ветра объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.