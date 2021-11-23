Екатеринбург, 23 ноября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Свердловской области 20 и 21 ноября во время снегопадов произошло 33 серьёзных ДТП. Об этом сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

В этих авариях погибли пять человек. А ещё 49 получили различные травмы.

Также в регионе зафиксировали почти 200 ДТП, в которых автомобили получили повреждения. По данным ГИБДД, в основном причинами аварий стали необдуманные манёвры на заснеженных дорогах и несоответствие скорости движения дорожным условиям.