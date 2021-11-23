Стокгольм, , 06:25 — REGNUM В России со смехом восприняли заявление главы Минобороны Швеции Петера Хультквиста о готовности отправить своих военнослужащих на Украину, заявила 22 ноября эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин в эфире телеканала SVT.

Стокгольм, Швеция

Таким образом она прокомментировала заявление российского посольства в Стокгольме, которое первым привело шведского министра в чувство, напомнив о поражении Швеции в битве под Полтавой в 1709 году.

«Он (Хультквист — ред.) не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — сообщили в посольстве.

«Таким образом Россия поднимает Швецию на смех», — сказала Каролина Вендиль Паллин Шведскому телевидению.

Как сообщало ИА REGNUM, Питер Хултквист предложил внести свой вклад в обеспечение суверенитета Украины» и отправить в эту страну офицеров для обучения местных боевиков.

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