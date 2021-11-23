Краснотурьинск, Свердловская область, 23 ноября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. В Краснотурьинске Свердловской области 42-летний ранее судимый местный житель обвинён в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено 17 ноября. Жертвой стал 45-летний тоже ранее судимый гражданин. В ходе застолья обвиняемый нанёс оппоненту несколько десятков ножевых ранений.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил, что убийца сам вызвал полицию. По предварительным данным, он обиделся на оппонента из-за того, что тот решил вызвать его родственницу, чтобы вступить с ней в интимную связь.

«Как только «Казанова» взялся за телефон, терпение его собутыльника лопнуло окончательно, он схватил кухонный нож и фактически сделал из приятеля фарш», — сказал Горелых. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.