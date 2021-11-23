Петропавловск-Камчатский, , 06:21 — REGNUM Самолет Як-40 в связи с отказом двигателя совершил аварийную посадку на Камчатке. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Самолёт Як-40, выпускавшийся на Саратовском авиационном заводе San Diego Air and Space Museum Archive

Самолёт Як-40 «Камчатского авиационного предприятия» с 13 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту совершал перелёт из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. В связи с самовыключением двигателя командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Уточняется, что в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолёт повреждён не был. В настоящее время проводится проверка по факту ЧП камчатским межрегиональным управлением воздушного транспорта Росавиации. Кроме того, доследственную проверку начали следователи Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного Комитета РФ. В ходе проверки будет дана оценка действиям членов экипажа и наземных служб аэропорта.

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