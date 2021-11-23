Владивосток, , 06:32 — REGNUM Выплаты, жильё, улучшение материальной базы — поддержку в Приморье молодых педагогов обсудили на расширенном заседании при участии губернатора Олега Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона.

Учителя первых классов Николай Хижняк © ИА REGNUM

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Отмечается, что в Приморье начинающие специалисты имеют право на единовременную выплату в размере от 250 до 440 тыс. рублей и ежемесячную — в размере 10 тыс. рублей на протяжении трёх лет. Классные руководители получают также дополнительные ежемесячные доплаты.⠀

Единовременную выплату в 2021 году получили 272 педагога, а ежемесячную денежную поддержку получают 1068 молодых специалистов и 342 наставника.⠀

В Приморье ежегодно выделяются большие средства на привлечение выпускников профильных вузов для работы в школы.

Особенно привлекательными для педагогов становятся те города и сёла, где вместе с краевыми предлагают и собственные меры поддержки. К примеру — обеспечивают жильём. В лидерах по привлечению молодых специалистов Большой Камень, Шкотовский район, Уссурийск, Артем и Анучинский округ.⠀

В минобразования Приморья разрабатывают предложения по мерам социальной поддержки молодым педагогам, предполагающие внесение изменений в действующее законодательство.

По словам Олег Кожемяко, на стратегической сессии по развитию образования федеральные отраслевые министры отдельно отметили, что такого количества мер поддержки педагогов нет ни в одном другом субъекте Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершились общественные слушания по проекту краевого бюджета на 2022 год — обсудили расходы на образование и занятость населения.