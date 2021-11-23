Красноярск, , 06:14 — REGNUM Во вторник, 23 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, температура воздуха +0… +2 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ветер 76.mchs.gov.ru

В 09:50 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 23 на 24 ноября ожидается до −3… +0 °C, временами снег.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В среду, 24 ноября, в Красноярске до −3… −1 °C, облачно с прояснениями, небольшие кратковременные осадки. Ночью — до −8… −6 °C, без осадков.

В четверг, 25 ноября, в Красноярске ожидается до −4… −2 °C днём и до −5… −3 °C ночью, облачно, небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается порывистый южный ветер до 15−20 м/с, местами до 25 м/с, низовая метель.

В Эвенкийском МР и в Туруханском районе местами порывистый южный ветер до 15−20 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве юго-западный ветер до 15−18 м/с, местами до 22 м/с, в горах местами сильный снег, на дорогах гололедица.

23−26 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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