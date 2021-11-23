Петропавловск-Камчатский, , 06:12 — REGNUM На Камчатке самолёт ЯК-40 с 13 пассажирами на борту был вынужден вернуться в аэропорт Тиличики. У воздушного судна отказал один из двигателей и экипаж принял решение прервать полёт в Петропавловск-Камчатский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатки.

Самолёт Як-40, выпускавшийся на Саратовском авиационном заводе San Diego Air and Space Museum Archive

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В результате происшествия никто не пострадал. Все пассажиры будут отправлены в столицу края другим рейсом 23 ноября.

По факту аварийной посадки ЯК-40 начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области из-за стружки в двигателе вертолёта Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» воздушное судно не взлетело и ушло на ремонт.