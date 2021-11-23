Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна и других сторонников бывшего американского лидера вызвал в суд комитет палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом 23 ноября сообщает издание Politico.

Конгресс США

Комитет потребовал от всех, получивших повестки в суд, предоставить в срок до 6 декабря все записи, касающиеся штурма здания Капитолия сторонниками Трампа. Комитет требует сведения о митингах и маршах к Капитолию. Поясняется, что цель комитета — установить спонсоров, организаторов и получателей средств, связанных со штурмом Конгресса. Также комитет будет изучать связи организаторов с официальными лицами в администрации Белого дома и в Конгрессе.

Заседание с участием Стоуна и других лиц, получивших повестки, запланировано на следующей неделе. Кроме экс-советника Трампа, повестки были направлены официальному представителю Трампа Тейлору Будовичу, радиоведущему Алексу Джонсу и подозреваемым в подстрекательстве митинга Дастину Стоктону и Дженнифер Лоуренс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участник штурма здания Конгресса США Джейкоб Энтони Чансли, который запомнился многим рогатой шапкой на голове, получил 41 месяц лишения свободы.

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