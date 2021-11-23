Биробиджан, , 06:00 — REGNUM В Еврейской автономии выпало столько снега, что жизнь в Биробиджане практически остановилась. Отменены рейсы городских автобусов, а ценник на такси вырос до 1,5−2 тыс. рублей за поездку. Остановлено также движение междугороднего общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Снегоуборочная техника не спешит расчищать дороги от снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

Спасатели помогли освободить из снежного плена около 100 автомобилей. По информации ИА EAOMedia, горожане идут на работу пешком, дети в школах не учатся до 24 ноября. Такси если и приезжает, то только за очень большие деньги — велик риск завязнуть на дороге.

«В автономии выпало значительное количество осадков в виде снега, сильный порывистый ветер повредил сети электропередачи в ряде населённых пунктов, где уже работают аварийно-восстановительные бригады. Наиболее сложная обстановка сложилась в Ленинском, Смидовичском районах и в Биробиджане. Группировка МЧС России была готова к реагированию, техника проверена, личный состав обучен. В настоящий момент продолжается дежурство спасателей на дорогах для оказания помощи автомобилистам», — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Анатолий Панов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области снегопад с сильным ветром создаёт перемёты на дорогах и мешает движению автомобилей. Затруднено движение в пяти районах — Белогорском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском.