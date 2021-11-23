Биробиджан, 23 ноября, 2021, 06:00 — ИА Регнум. В Еврейской автономии выпало столько снега, что жизнь в Биробиджане практически остановилась. Отменены рейсы городских автобусов, а ценник на такси вырос до 1,5−2 тыс. рублей за поездку. Остановлено также движение междугороднего общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника не спешит расчищать дороги от снега

Спасатели помогли освободить из снежного плена около 100 автомобилей. По информации ИА EAOMedia, горожане идут на работу пешком, дети в школах не учатся до 24 ноября. Такси если и приезжает, то только за очень большие деньги — велик риск завязнуть на дороге.

«В автономии выпало значительное количество осадков в виде снега, сильный порывистый ветер повредил сети электропередачи в ряде населённых пунктов, где уже работают аварийно-восстановительные бригады. Наиболее сложная обстановка сложилась в Ленинском, Смидовичском районах и в Биробиджане. Группировка МЧС России была готова к реагированию, техника проверена, личный состав обучен. В настоящий момент продолжается дежурство спасателей на дорогах для оказания помощи автомобилистам», — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Анатолий Панов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области снегопад с сильным ветром создаёт перемёты на дорогах и мешает движению автомобилей. Затруднено движение в пяти районах — Белогорском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском.