Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Американские власти пытаются разрушить сотрудничество России и Евросоюза в сфере энергетики, вводя новые санкции против «Северного потока — 2», заявил 22 ноября посол России в США Анатолий Антонов. Текст его выступления опубликован на странице диппредставительства в Facebook.

Анатолий Антонов U.S. Mission Genev

«Сначала в Вашингтоне хотели сорвать завершение строительства трубопровода. Не удалось: магистраль проложена и готова к запуску. Теперь здесь стремятся задержать ввод объекта в эксплуатацию», — отметил он.

По словам российского дипломата, целью этих «потуг» является нарушение нормального функционирования энергетического рынка.

Антонов добавил, что в Москве отвергают обвинения относительно российской энергетической политики и продолжат выстраивать отношения с заинтересованными партнерами для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты 22 ноября ввели санкции против двух судов и компании, участвующей в проекте газопровода «Северный поток — 2».

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