Владивосток, 23 ноября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Рыбохозяйственные предприятия Приморья выловили 96,2 тыс. тонн сельди — квоты освоены на 70%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Fish.gov.ru Сельдь

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На промысле селедки в Северо-Охотоморской и Карагинской подзонах работают семь судов. На 20 ноября суточный вылов составлял около 900 тонн.

Традиционно основным уловом приморских рыбаков является минтай и сельдь. ООО «Русская рыбопромышленная компания» ведет строительство десяти траулеров-процессоров под «инвестиционные» квоты для промысла этих видов рыб. Каждое судно рассчитано на ежегодный вылов более 50 тыс. тонн.

Отмечается, что Дальний Восток может получить еще 20% инвестиционных квот для строительства судов и рыбоперерабатывающих заводов. По мнению Губернатора Приморья Олега Кожемяко, это позволит предприятиям края получить дополнительную загрузку и видеть перспективы развития.

Как сообщало ИА REGNUM, скумбрия и сельдь — самые полезные морепродукты. Об этом диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала в интервью РИА Новости.