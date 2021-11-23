Лондон, 23 ноября, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Абсолютное большинство депутатов Консервативной партии Великобритании, лидером которой является действующий премьер-министр Борис Джонсон, воздержались при голосовании в Палате общин за проект поправок к закону о здравоохранении и медицинском обслуживании, сообщило 22 ноября издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Поправки были предложены правительством Великобритании в сентябре 2021 года. В изменённом виде их вновь внесли в Палату общин за несколько дней до обсуждения законопроекта, и они в корне изменили принцип работы индивидуального ограничения на пожизненное социальное обслуживание.

Разработчики законопроекта предложили не выплачивать пенсионерам компенсации по уходу, кроме тех, что не определены личными лимитами. Эту манипуляцию депутаты назвали «мошенничеством», обвинив Бориса Джонсона в обмане и подлости.

19 депутатов из партии Джонсона проголосовали против законопроекта, 68 воздержались. Тем не менее, поправки были приняты 26 другими голосами «за».

"В следующий раз законопроект будет рассмотрен в Палате лордов, где бунтари сохраняют надежду на отмену поправки правительства», — заключает издание.