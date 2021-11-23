Тегеран, , 06:47 — REGNUM 22 ноября министр культуры и исламской ориентации Ирана заявил на встрече с Незамоддином Захеди, послом Таджикистана в Тегеране, что расширение культурного взаимодействия со странами региона является ключевой политикой администрации президента Ибрагима Раиси. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи Мохаммад Мехди Эсмаили отметил, что иранская и таджикская нации говорят друг с другом на одном языке без переводчиков, что свидетельствует о глубине культурной общности двух народов.

«Наш народ считает правительство Таджикистана своим братом, а народ таджиков — дружелюбным соседом», — заявил Эсмаили, подчеркнув, что общая древняя культура Ирана и Таджикистана является поводом для гордости обеих наций.

Министр отметил, что все персоязычные страны Центральной Азии, включая Таджикистан, находятся в центре внимания нынешнего правительства Ирана. «Поскольку мы находимся в единой языковой семье, у нас существует множество возможностей для совместного культурного взаимодействия», — заявил Эсмаили.

Иранский представитель также предложил расширять культурное сотрудничество между двумя странами в таких областях, как кино, музыка, изобразительное искусство и литература.