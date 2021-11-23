Благовещенск, 23 ноября 2021, 05:40 — REGNUM В Амурской области снегопад с сильным ветром создаёт перемёты на дорогах и мешает движению автомобилей. Затруднено движение в пяти районах — Белогорском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона.
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Отменены рейсы междугородних автобусов из Благовещенска в Хабаровск, Свободный, Белогорск, Поярково и Новокиевский Увал.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Амурской области из-за снегопада произошло 31 ДТП, повреждены 60 автомобилей. В авариях пострадали четыре человека.