Благовещенск, , 05:40 — REGNUM В Амурской области снегопад с сильным ветром создаёт перемёты на дорогах и мешает движению автомобилей. Затруднено движение в пяти районах — Белогорском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском и Тамбовском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона.

Занесенные снегом дороги Аккаунт пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в instagram

Читайте также: Снегопад в Приамурье стал причиной десятков ДТП

Отменены рейсы междугородних автобусов из Благовещенска в Хабаровск, Свободный, Белогорск, Поярково и Новокиевский Увал.

«Снегопад в сопровождении с сильным ветром создает серьезные затруднения в проведении расчистки проезжей части, так как из-за ветра уже через 20 минут снова образуются перемёты. Сейчас в первую очередь обеспечиваются условия проезда для транспорта, после прохождения циклона дорожники приступят к расширению проезжей части и обработке остановочных карманов. Техника не стоит на месте, дорожные специалисты работают в несколько смен», — заверил исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Амурупрадор» Константин Половайкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Амурской области из-за снегопада произошло 31 ДТП, повреждены 60 автомобилей. В авариях пострадали четыре человека.